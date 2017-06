Just Announced: LCD Soundystem playing two shows at The Fillmore

Get ready to rock and prepare yourself to dance. LCD Soundsystem are coming to town, and have announced two shows in Philly: December 5th and 6th at the Fillmore Philly. Tickets to the shows go on sale this Friday, June 23rd.

James Murphy and the LCD crew recently released two new songs, “Call The Police,” and “American Dream.” Their new album, American Dream, comes out on Columbia Records, and it is their first since 2010’s This Is Happening. Below, something old, something new and the tour dates. Information on the Philly shows can be found at the XPN Concert Calendar.

Tour Dates

Fri-Jun-16-17 Brooklyn, NY Brooklyn Steel(SOLD OUT)

Sat-Jun-17-17Brooklyn, NY Brooklyn Steel (SOLD OUT)

Mon-Jun-19-17Brooklyn, NY Brooklyn Steel (SOLD OUT)

Tue-Jun-20-17Brooklyn, NY Brooklyn Steel (SOLD OUT)

Wed-Jun-21-17Brooklyn, NY Brooklyn Steel (SOLD OUT)

Fri-Jun-23-17Brooklyn, NY Brooklyn Steel (SOLD OUT)

Sat-Jun-24-17Brooklyn, NY Brooklyn Steel (SOLD OUT)

Wed-Jul-12-17Ottawa, ON Ottawa Bluesfest

Fri-Jul-14-17Chicago, IL Pitchfork Music Festival

Sat-Jul-15-17Louisville, KY Forecastle Festival

Sun-Jul-23-17Byron Bay, AUS Splendour in the Grass Festival

Mon-Jul-24-17Sydney, AUS Hordern Pavillion

Wed-Jul-26-17Melbourne, AUS Margaret Court Arena

Sat-Jul-29-17Niigata, JP Fuji Rock Festival

Sat-Aug-26-17Monterrey, MX Hellow Festival

Fri-Sep-08-17 Copenhagen, DKVega

Sat-Sep-09-17Copenhagen, DKVega

Mon-Sep-11-17Amsterdam, NLParadiso

Tue-Sep-12-17Amsterdam, NLParadiso

Wed-Sep-13-17Paris, FRL’Olympia

Thu-Sep-14-17Paris, FRL’Olympia

Sat-Sep-16-17Manchester, UKThe Warehouse Project

Sun-Sep-17-17Manchester, UKThe Warehouse Project

Tue-Sep-19-17Glasgow, UKThe Barrowland Ballroom

Fri-Sep-22-17London, UKAlexandra Palace

Tue-Oct-17-17 Washington DC The Anthem

Sat-Oct-21-17Atlanta, GACoca-Cola Roxy Theatre

Sun-Oct-22-17Atlanta, GACoca-Cola Roxy Theatre

Wed-Oct-25-17Miami, FLJames L. Knight Center Theater

Fri-Oct-27-17New Orleans, LA Voodoo Music + Arts Experience

Mon-Oct-30-17 Dallas, TXThe Bomb Factory

Tue-Oct-31-17Austin, TX Austin360 Amphitheater

Fri-Nov-03-17 Detroit, MI Masonic Temple Theatre

Thu-Nov-09-17 St. Paul, MNRoy Wilkins Auditorium

Sat-Nov-11-17Broomfield, CO 1st Bank Center

Tue-Nov-14-17San Francisco, CABill Graham Civic Auditorium

Fri-Nov-17-17 Los Angeles, CA Hollywood Palladium

Sat-Nov-18-17 Los Angeles, CA Hollywood Palladium

Sun-Nov-19-17 Los Angeles, CA Hollywood Palladium

Mon-Nov-20-17 Los Angeles, CA Hollywood Palladium

Tue-Nov-21-17 Los Angeles, CA Hollywood Palladium

Sat-Dec-02-17 Montreal, QCPlace Bell Arena

Sun-Dec-03-17Toronto, ON Air Canada Centre

Tue-Dec-05-17 Philadelphia, PA The Fillmore

Wed-Dec-06-17 Philadelphia, PA The Fillmore

Fri-Dec-08-17 Boston, MAAgganis Arena

Mon-Dec-11-17 Brooklyn, NY Brooklyn Steel

Tue-Dec-12-17 Brooklyn, NY Brooklyn Steel

Thu-Dec-14-17 Brooklyn, NY Brooklyn Steel

Fri-Dec-15-17 Brooklyn, NY Brooklyn Steel

Sun-Dec-17-17 Brooklyn, NY Brooklyn Steel

Mon-Dec-18-17 Brooklyn, NY Brooklyn Steel

Tues-Dec-19-17 Brooklyn, NYBrooklyn Steel

Thu-Dec-21-17 Brooklyn, NY Brooklyn Steel

Fri-Dec-22-17 Brooklyn, NYBrooklyn Steel

Sat-Dec-23-17 Brooklyn, NYBrooklyn Steel

